A Castelfranco un libro fotografico contro il Coronavirus

Potresti dire che sono un sognatore, ma non sono l’unico… Parafrasando la celebre canzone dei Beatles, ventisei fotografi toscani hanno voluto costruire un progetto benefico per combattere il Coronavirus con la forza dell'arte.

“You may say, I'm a dreamer” è un fotolibro composto da 104 scatti promosso dal Circolo Culturale La Fototeca di Castelfranco di Sotto per dare spazio all'immaginazione e restituire a tutti, pur in tempi così difficili, l'occasione di sognare.

Dal deserto della Giordania ai grattacieli di New York, dagli animali della savana in Africa ai volti di persone in giro per l'Asia. Dalla tundra siberiana ai paesaggi lunari dell'Islanda, dalle piramidi maya in Messico fino ad arrivare alla Toscana per immergersi nel verde della campagna fiorita, nel fascino del padule di Fucecchio, sulla costa mediterranea, nelle colline della Val d'Orcia.

Ognuno dei 26 fotografi ha partecipato al libro con 4 fotografie, scatti immortalati in luoghi vicini e lontani: luoghi da cui lasciarsi ispirare per fantasticare prossimi viaggi oppure per evocare il ricordo di spazi familiari, in cui ognuno conserva un suo vissuto personale. Istantanee di momenti che oggi ci appaiono lontanissimi, che nei giorni di quarantena sembrano irripetibili.

Questo fotolibro è una raccolta di momenti speciali, uno scrigno che custodisce 104 scatti per ricordarci che sognare è possibile anche adesso, ora che i sogni sembrano congelati nel tempo.

Lo scopo di questa pubblicazione è totalmente benefico. I proventi raccolti dalla vendita del libro saranno devoluti interamente in beneficenza ad associazioni ed enti del territorio impegnati nella lotta contro il Coronavirus e nel sostegno della popolazione colpita.

L'obiettivo è quindi una raccolta fondi per ritornare a vivere ed immaginare un mondo migliore.

Come acquistare il libro

Il libro ha un costo di 20,00 euro a copia.

È possibile ordinarlo inviando una mail all’indirizzo covid19@lafototeca.it indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, mail e recapito telefonico; specificando se si desidera pagare tramite PayPal oppure bonifico bancario; infine se si desidera ricevere il libro per posta o di persona.

Tutte le indicazioni per effettuare il pagamento arriveranno tramite mail.

Se si desidera ricevere il libro per posta c'è un costo aggiuntivo di 5,00 euro per la spedizione. Altrimenti il volume potrà essere ritirato dopo il 20 aprile, salvo eventuali rinvii in conformità con gli sviluppi delle restrizioni per l'emergenza Covid-19. In tal caso l'acquirente verrà contattato per fissare la modalità di consegna a mano del libro.

I fotografi: Alderighi Cristina, Barsotti Giulia, Bravatà Simone, Croce Rudi, Fattori Lucia, Gini Lina, Guidi Meri, Illuminati Chantal, Leotta Morena, Lippi Andrea, Lotti Andrea, Manzi Simone, Matini Paride, Matteoli Alessia, Mazzanti Maria Luisa, Moffa Pasquale, Pellegrini Silvano, Perone Francesco, Picchi Graziano, Pieri Paola, Pieroni Marisa, Pucci Andrea, Pugliese Vittorio, Salvadori Tiziana, Senesi Andrea, Tecce Alessandro.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa