'Non vi lasciamo soli', l'iniziativa delle Misericordie Pisane per la spesa solidale

Le misericordie Pisane lanciano questa iniziativa per poter aiutare chi in questo momento particolare abbia necessità di un aiuto per poter fare la spesa.

L’associazione, raccoglierà i fondi e a cadenza quindicinale, in accordo con Unicoop Firenze ed alcuni supermercati locali che si sono resi disponibili, acquisterà dei “kit di prima necessità” ad un prezzo particolare dedicato a tale iniziativa e successivamente si occuperà di distribuirli nelle 34 Misericordie della provincia. Le stesse provvederanno poi alla distribuzione alle famiglie più bisognose segnalate dai vari parroci e servizi sociali.

Le Misericordie da otto secoli sono al servizio dei più bisognosi e nonostante in questo periodo i nostri volontari siano impegnati in tantissimi fronti abbiamo ritenuto giusto farci carico anche di questa iniziativa che spero vorrete condividere il più possibile.

Aiutateci ad Aiutare

Contribuisci come puoi con Bonifico bancario

IBAN: IT23Z0306909606100000156442

Causale: non vi lasciamo soli

Oppure clicca sul link e fai una donazione online :

https://www.gofundme.com/f/1z5dj5dfhc?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_na+share-sheet&rcid=07a2203f7db04b5b9f0b307cdc8c82ff

Fonte: Misericordie Pisane