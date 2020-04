"Empoli città pilota per riaprire le scuole": la proposta del sindaco Barnini

Empoli primo Comune in Italia a riaprire le scuole, con modalità innovative, fronteggiando in sicurezza il coronavirus. È la proposta del sindaco Brenda Barnini, fatta con un post su Facebook, dove critica la decisione prolungata del governo di mantenere le scuole chiuse forse fino a fine anno scolastico. La richiesta, riassunta nei punti che trovate di seguito, verrà inviata come comunicazione ufficiale al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

"La scuola deve essere il punto di partenza nella strategia di riapertura del Paese.

È stata la prima a chiudere sembra sarà l'ultima a riaprire e nel mezzo solo la didattica a distanza. Non va bene e non basta.

Scegliamo un territorio dove poter sperimentare qualcosa di più, utilizzando gli spazi comuni degli edifici scolastici per rispettare le distanze, sfruttando tutta la giornata per poter far entrare gruppi più piccoli di bambini. Scegliamo una zona in cui sperimentare la riorganizzazione degli orari a tutto tondo quelli lavorativi dei genitori insieme a quelli scolastici.

Facciamo gli screening a gruppi di insegnanti, educatori e famiglie che rientrano nella sperimentazione. E in questo disegno sperimentale non lasciamo fuori i nidi e la scuola dell'infanzia, magari privilegiando le attività all'aria aperta e ricreando dei micro nidi in termini numerici.

Insomma non fermiamoci al giorno di chiusura e riapertura perché il danno che stiamo facendo a intere generazioni di bambini e ragazzi non si misura oggi con il PIL ma rischia di essere domani ben più grave.

Ho deciso che manderò domani una comunicazione ufficiale al Ministro Azzolina e al Presidente Conte mettendo a disposizione Empoli come città pilota di un disegno diverso".