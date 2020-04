FdI-Centrodestra: "Riaprire scuole a Empoli iniziativa aberrante"

“Ci pare assurdo che in un periodo di gravi difficoltà economiche, sanitarie, relazionali, la priorità dell’Amministrazione Barnini sia quella di richiedere l'apertura delle scuole!

Le scuole sono centri di prima trasmissione di virus, in genere, non solo di questo. Vedere Empoli come esempio capofila di questa iniziativa aberrante ci fa piangere il cuore per il buon nome della nostra città e dei nostri cittadini, che invece si sono impegnati e hanno accettato molto bene il rispetto delle regole imposte.

Qualcuno spieghi come si intenda insegnare ai bambini dagli 0 ai 6 anni a stare distanziati, a tenere una mascherina fissa, in un ambiente scolastico. Se il problema è relazionale, sinceramente penso che ci si possa sentire più soli stando vicini senza potersi abbracciare né salutare normalmente, che stando fisicamente distanti a protezione della propria salute e di quella degli altri.

Ci dispiace, ma non riusciamo a trovare una giustificazione razionale a questa sparata, né in termini salutari né relazionali, piuttosto intravediamo solo un tentativo di cavalcare l'onda della situazione di emergenza per avere più visibilità.”

Andrea Poggianti, Simona Di Rosa, Federico Pavese - Fratelli d’Italia Centrodestra per Empoli