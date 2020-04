FdI Valdera: "Bonus per tablet per studenti che non possono permetterselo"

Mentre la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, annuncia che sono in arrivo “altri 80 milioni di euro, di risorse PON, per l’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet, dedicati alle scuole del I ciclo, primaria e secondaria di I grado”, la realtà è che ad oggi sono troppi gli studenti meno abbienti che non possono seguire la didattica a distanza.

Infatti i tablet arriveranno se va bene a giugno. Sulla piattaforma per gli acquisti della Pubblica Amministrazione i tempi sono lunghissimi, la consegna dei dispositivi è prevista per fine anno scolastico che equivale a dire agli studenti arrivederci e grazie, ne riparliamo l’anno prossimo. Questo è inaccettabile. Per i ragazzi che vivono nelle famiglie più fragili, quelli che già in queste settimane non hanno potuto seguire la didattica a distanza messa in campo dalle scuole, significa restare tagliati fuori per ancora un altro mese e mezzo.

Per questo motivo è importante che i Comuni di: Pontedera, Ponsacco, Bientina, Buti, Capannoli, Terricciola, Palaia, Chianni, Casciana Terme Lari, Calcinaia, Lajatico, Peccioli, ma anche l'Unione della Valdera e l'Unione Parco Alta Valdera (che hanno deleghe sull'istruzione) si adoperi al più presto per mettere nelle condizioni di seguire la didattica a distanza tutti quei studenti che adesso non possono e aspettano invano i lunghi tempi delle scuole. Bisogna agire subito prima l’anno scolastico termini. Proponiamo di stabilire un bonus per gli studenti meno abbienti residenti in tutta la Valdera e Alta Valdera.

Si tratterebbe di elargire 170 euro per la fornitura di tablet e strumenti per la didattica a distanza, di 60 euro per l’acquisto di supporti quali stampanti e toner per coloro che dichiarano di avere già una postazione informatica ed un bonus di 20 euro per l’acquisto di schede dati per coloro che non hanno una connessione internet; bonus che verrebbero erogati dal comune direttamente sui conti dei genitori degli alunni in questione per anticipare i tempi inammissibili della scuola.

Matteo Arcenni, Matteo Bagnoli, Mario Di Candia - FdI Valdera