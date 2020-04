"Sti giornalai li appenderei al muro": minacce ai giornalisti di gonews.it

È ora di dire basta alle minacce verso i giornalisti. Questo pomeriggio anche la redazione di gonews.it è stata bersaglio dell'ennesimo sconsiderato commento di minacce da parte di un utente di Facebook. Dopo il caso riguardante Il Tirreno, dove un utente aveva affermato che i suoi giornalisti dovrebbero essere presi a bastonate, stavolta una utente ha riversato il suo odio sul nostro quotidiano online, dicendo che ci appenderebbe al muro uno a uno.

Riteniamo giusto stavolta non soprassedere e seguire l'esempio di chi ha reso note faccende come queste, con la speranza che questi gesti possano avere finalmente fine. Perché il lavoro del giornalista non si merita certo odio, minacce, anche se sotto forma di commento su Facebook. Anzi, è proprio la semplicità con cui si possono riversare queste parole di odio che permette di diventare un esempio per molti altri. È giusto quindi chiudere questa catena, mettendo al bando parole d'odio come questa.

Esprimiamo solidarietà anche al sindaco di Crespina Lorenzana che purtroppo è stato anch'egli bersagliato da minacce come si vede nello screenshot qua sopra pubblicato. Il direttore di gonews.it Elia Billero ha inviato una lettera al presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana Carlo Bartoli e al presidente Assostampa Sandro Bennucci, per ribadire che azioni di minaccia di questo tipo devono essere rese pubbliche e contrastate.

È davvero giunta l’ora di far capire che la stampa è libera e non può essere minacciata, su Facebook o con qualsiasi altro mezzo.

Ne abbiamo passate tante, pensando solo a gesti isolati di persone sconsiderate. Ma se sommiamo questi gesti diventano comportamenti intimidatori, se sommiamo le testate diventa un sentimento diffuso di odio immotivato e gratuito, che fa male a tutta la società civile.

Solidarietà a tutti i giornalisti che in questi mesi e anni stanno comunque andando avanti nonostante minacce e accuse infondate, per fare solo il loro mestiere.