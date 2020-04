Covid-19, 59 nuovi positivi nelle zone della Asl Toscana Centro

Sono 59 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risultano 17 decessi nei territori dell’Asl Toscana Centro (13 in provincia di Firenze, di cui 2 nella zona empolese, 1 in provincia di Prato, 3 in provincia di Pistoia )

Di seguito i dettagli dei nuovi casi positivi suddivisi per provincia e zona empolese.

37 casi in provincia di Firenze, di cui 3 nella zona empolese

Figline e Incisa: 1

Firenze: 26

Lastra a Signa: 1

Pelago: 2

Rufina: 1

Sesto fiorentino: 1

Signa: 1

Vaglia: 1

3 casi nella zona empolese

Gambassi: 1

Montelupo: 2

2 casi in provincia di Pisa

San Miniato: 2

8 casi in provincia di Prato

Montemurlo: 2

Poggio a Caiano: 1

Prato: 5

8 casi in provincia di Pistoia

Agliana: 1

Pescia: 1

Pistoia: 5

Quarrata: 1

4 casi fuori provincia

I numeri fotografano la situazione dell’Asl Toscana centro aggiornata alle ore 18 di oggi.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa