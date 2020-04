Scuole e nidi a San Miniato, Giglioli a lavoro con Bottega di Geppetto: ipotesi 'turnover'

Per limitare la densità sociale all'interno di nidi e scuole, l'idea di Giglioli e delè questa: "Stiamo anche pensando a come selezionare la domanda di accesso ai servizi educativi distinguendo due tipologie di utenti e due tipologie di frequenza. Un'ipotesi è quella di garantire ai bambini con entrambi i genitori impegnati in attività di lavoro all'esterno (e in subordine con uno o entrambi i genitori impegnati in attività di lavoro da casa) una frequenza regolare in orario mattutino; e ai bambini con almeno un genitore non impegnato in attività di lavoro garantire una frequenza in orario pomeridiano".

"Forse questo non ci consentirà di riaprire subito, ma crediamo che sia il modo più corretto di contemperare l’obiettivo di riaprire con le evidenti e inderogabili esigenze di farlo in sicurezza. Ogni passo affrettato, come ci ricordano i responsabili nazionali degli organismi di coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza sanitaria da covid-19, non può che essere la premessa di dolorosi scivoloni. Abbiamo il dovere di evitarli in ogni modo" ha concluso Giglioli.