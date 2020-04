Coronavirus, 96 casi e 19 decessi. Calano i ricoveri, aumentano le guarigioni

Da più di un mese, quasi, i nuovi casi di Coronavirus non scendevano sotto i cento in Toscana, quindi quelle che arrivano dal bollettino regionale di oggi (martedì 21 aprile) sono notizie leggermente incoraggianti. Sono 96 i nuovi casi, la curva sta scendendo sempre più (qui i dati di ieri). Si registrano, però, 19 decessi, un numero che non può in nessuna circostanza essere considerato come qualcosa di positivo. 23 sono i guariti in più nelle ultime ventiquattro ore.

In Toscana sono 8.603 in totale i casi di positività. I test eseguiti hanno raggiunto quota 109.925, 4.068 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.903. Sono 2.704 i casi complessivi ad oggi a Firenze (51 in più rispetto a ieri), 473 a Prato (1 in più), 575 a Pistoia (7 in più), 956 a Massa Carrara (7 in più), 1.215 a Lucca (2 in più), 811 a Pisa (7 in più), 492 a Livorno (1 in più), 580 ad Arezzo (13 in più), 411 a Siena (4 in più), 386 a Grosseto (3 in più). 59 in più quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl centro, 17 nella nord ovest, 20 nella sud est.

Per quanto concerne i decessi, si tratta di 12 uomini e 7 donne. L'età media è di quasi 86 anni. 8 sono le persone decedute nella provincia di Firenze, 1 a Prato, 2 a Massa, 2 a Lucca, 2 a Pisa, 3 ad Arezzo ed 1 a Siena. Sono 686 i deceduti dall’inizio dell’epidemia. Il tasso di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 18,4 x 100.000 residenti contro il 40x100.000 della media italiana (12esima regione).

Le persone complessivamente guarite salgono a 1.295: 642 persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 653 con doppio tampone negativo. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid: sono 1.004, 28 in meno di ieri, di cui 171 in terapia intensiva (-11 rispetto a ieri). La notizia è positiva, è il punto più basso raggiunto da metà marzo per le terapie intensive.

In tutto, 5.618 persone sono in isolamento a casa (82 in più rispetto a ieri). Sono 17.906 (meno 283 rispetto a ieri) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva.