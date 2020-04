Coronavirus, Movimento Shalom devolve 8.700 euro ai bisognosi

Anche con pochi fondi fatti di piccole donazioni, anche da 5 euro, si possono fare cose importanti per le fasce sociali più vulnerabili della nostra società. Con questa cifra Shalom ha sostenuto centri di distribuzione caritas e enti che assistono le persone più svantaggiate a Medicina (Bo), Taranto, Fucecchio, San Miniato, Prato, Sesto Fiorentino, S. Croce.

"Oggi stesso abbiamo contribuito con un contributo economico donato alla Croce Rossa di Pontasserchio all’ acquisto di siringo pompe che servono per i pazienti intubati, da utilizzare sull’autoambulanza. Inoltre abbiamo distribuito gratuitamente alle persone più indigenti più di 3500 mascherine, 700 igienizzanti e altri materiali per l’igiene personale. Con una raccolta aggiuntiva fatta con i sostenitori delle adozioni a distanza abbiamo inviato 1500 euro in Burkina Faso per poter dotare di mascherine e igienizzanti i bambini della mensa di Tampouy gestita da Suor Sabine Kima, i ragazzi di strada casa famiglia e i bambini adottati a distanza".

“Insomma anche con piccole risorse - sostiene Luca Gemignani direttore di Shalom – siamo capaci di fare cose importanti. Certo i bisogni sono così tanti che ci vorrebbe tanta tanta generosità. Ho fiducia nell’aiuto di tutti, piccoli e grandi donatori. Shalom è uno strumento per poter fare il bene, sappiamo che non siamo i soli ma siamo molto motivati e cerchiamo di raggiungere direttamente le mani nude di chi ha veramente bisogno. Questo è il nostro stile”.

Chiunque voglia dare una mano può consultare questo link e trova tutti i modi possibili per sostenere questa azione di aiuto per l’emergenza https://www.movimento-shalom.org/emergenza-coronavirus/

Fonte: Movimento Shalom - Ufficio stampa