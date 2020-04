Prestiti su pegno, prorogata scadenza da Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo, in considerazione dell’emergenza causata dalla diffusione del virus Covid-19, proroga al 1° giugno 2020 la scadenza dei prestiti su pegno prevista tra il 9 marzo e il 30 aprile, superando quindi il termine del 30 aprile 2020 stabilito dal Decreto Legge n. 23 del 8/4/2020.

Durante la proroga saranno applicate le stesse condizioni economiche previste dal contratto. Il cliente avrà comunque la possibilità di procedere in ogni momento al riscatto delle polizze prorogate o al rinnovo del relativo prestito nei termini previsti contrattualmente.

Per la Toscana, l’Azienda de’ Presti di riferimento per il Gruppo Intesa Sanpaolo si trova a Firenze, in via Bufalini.

Fonte: Intesa Sanpaolo