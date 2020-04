Deposizioni delle corone e iniziative online per celebrare la Liberazione

Sarà un 25 aprile ancora più esteso alla partecipazione dei cittadini quello che il Comune di San Casciano ha organizzato per celebrare insieme alla comunità il settantacinquesimo anniversario della Liberazione. Una festa virtuale che ripercorrerà con le parole, le immagini, le riflessioni, le testimonianze del territorio quel processo storico che ha portato alla conquista dei principi fondanti su quali si basa la Costituzione italiana. Tra dirette Facebook e contributi YouTube, disponibili e accessibili dal contenitore virtuale Il Melograno, la giunta Ciappi propone una festa live dedicata alla Liberazione. Sabato 25 aprile tutti potranno seguire dagli strumenti social dell'amministrazione comunale, il profilo Facebook del sindaco Roberto Ciappi e la pagina Facebook del Comune di San Casciano il programma delle iniziative che si apre alle ore 10:30 con la diretta streaming del primo cittadino.

"Alterneremo video, immagini storiche e riflessioni - dichiara il sindaco Roberto Ciappi - sul significato della ricorrenza e il valore della memoria. Metteremo l’accento sul dovere civico di ognuno di noi e il compito che l'amministrazione comunale insieme alla sua comunità deve portare avanti con l’obiettivo costante di trasmettere soprattutto alle nuove generazioni la volontà di costruire e partecipare attivamente alla vita pubblica tenendo ben presenti i valori della Carta costituzionale". La festa proseguirà nel pomeriggio alle ore 18 con il secondo appuntamento in diretta Facebook in cui protagonisti saranno i cittadini, alcuni giovani storici e le realtà culturali e artistiche di San Casciano con interventi e letture sul tema della Liberazione. Anche per il Comune di Greve in Chianti il 25 aprile sarà una festa digitale che il sindaco Paolo Sottani lancerà la mattina con un video reso pubblico attraverso i canali ufficiali dell'amministrazione comunale, teso a riaffermare la necessità di un principio che vale più che mai oggi nel contesto grave e di emergenza che stiamo vivendo. “La Memoria è una fiamma che va tenuta costantemente accesa, non dobbiamo mai dimenticare - conclude il sindaco Sottani – è questo il tema chiave del mio intervento unito all’importanza di trarre dall'esperienza e dagli errori del passato la forza per rialzarsi di fronte alle difficoltà e ricostruire il nostro futuro insieme, nel segno dell’armonia, del dialogo, della cooperazione e della fraternità”. Le iniziative on line si affiancheranno alle tradizionali deposizioni delle corone ai monumenti ai caduti dei Comuni di San Casciano e Greve in Chianti. Gli amministratori comunali si recheranno in solitaria nei luoghi della memoria e più precisamente, per San Casciano, al Tondo delle Corti, al Parco Dante Tacci, in via Roma, in piazza della Repubblica, in piazza del Monumento a Cerbaia, a Calcinaia, a Valigondoli, in via dei Cofferi, a Fabbrica e Montefiridolfi. Per quanto riguarda Greve in Chianti il sindaco deporrà le corone ai i monumenti ai caduti di Greve, Panzano, San Polo, Strada e La Panca.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino