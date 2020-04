Azienda in Valdelsa continua l'attività nonostante la sospensione per Covid-19

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio posta in essere dalle Fiamme Gialle senesi. In questo periodo di grande apprensione in Italia per via dell'emergenza internazionale sanitaria dovuta all’espansione dei casi di contagio da Coronavirus in tutto il mondo, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena sta effettuando senza sosta controlli in tutta la provincia finalizzati a prevenire qualsiasi comportamento che possa rivelarsi non conforme alle misure di contenimento del contagio nei confronti tanto delle attività commerciali.

Gli accertamenti si stanno orientando sempre più al monitoraggio del rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione anti-contagio da Covid-19 nei confronti delle attività produttive in esercizio, ovvero autorizzate in deroga dalla locale Prefettura.

In tale contesto una pattuglia in servizio nella Valdelsa senese ha sottoposto a controllo un’azienda operante nel settore della fabbricazione e commercializzazione di arredi in ferro, che aveva richiesto al Prefetto l’autorizzazione, in deroga al decreto, per il solo esercizio di attività manutentiva nei confronti di un Ente di “Pubblica Assistenza”.

Al momento dell’accesso nei locali aziendali, i militari hanno constatato che, nonostante l’impresa fosse legittimata a restare apertura, in forza dell’autorizzazione ricevuta dalla Prefettura per la sola attività di manutenzione, era in corso di svolgimento la normale attività di fabbricazione di arredi, in chiara violazione della deroga concessa e delle disposizioni imposte dal Governo.

All’imprenditore dell’azienda sorpresa nella prosecuzione della normale attività lavorativa nonostante il divieto imposto dalle recenti disposizioni governative, in violazione della deroga concessa dalla Prefettura è stata comminata la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro e l’immediata chiusura dell’attività, per 5 giorni, disposta direttamente dai militari intervenuti.

L’attività, che proseguirà incessantemente su tutto il territorio della provincia, conferma ancora una volta il costante presidio attuato dal Corpo sul territorio senese a tutela della salute pubblica, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’autorità di vertice del Corpo e al ruolo della Guardia di Finanza, sempre più polizia sociale, completamente protesa verso il cittadino onesto e l’impresa regolare che protegge, tutela e rassicura.