Geofor conferma: da maggio tutti servizi internalizzati, entrano 158 lavoratori in organico

Geofor informa che è stato sottoscritto l'accordo sindacale a valle delle deliberazione del consiglio di amministrazione che hanno deciso l'assunzione in Geofor di 158 lavoratrici e lavoratori già dipendenti della società che aveva in appalto i servizi di raccolta nei Comuni di Pontedera, Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Castelfranco di Sotto, Crespina Lorenzana, Fauglia, Montopoli Val d’Arno, Palaia, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte.

A partire dal Primo di Maggio 2020 Geofor avrà quindi internalizzato la gestione diretta di tutti i servizi del ciclo dei rifiuti affidatigli dai suoi ventidue Comuni serviti. Con i nuovi ingressi, i dipendenti di Geofor diventeranno 606, configurando la società come il terzo operatore toscano e tra i maggiori quindici gestori italiani del ciclo dei rifiuti urbani.

Il consiglio di amministrazione ha ringraziato la dirigenza della struttura tecnica della società, che nonostante le incombenze di questa fase straordinaria, caratterizzata da una gravissima pandemia, hanno comunque lavorato per consentire la conclusione degli appalti anche nei territori dei comuni sopra indicati e conseguito l'assunzione delle nuove 158 unità.

Geofor confida di riprendere tutti i servizi normalmente erogati già a partire dal prossimo 4 Maggio (per l'eventuale apertura dei centri di raccolta sarà necessario attenersi alle indicazioni delle ordinanze regionali), ricordando tuttavia che anche in questa drammatica fase di difficoltà l'azienda ha raccolto la stessa quantità di rifiuti dell'anno precedente, a dimostrazione che, nonostante la forte riduzione del personale in servizio (circa il 20% in meno ogni giorno) e talora qualche conseguente temporanea sospensione, i servizi sono stati resi con turni aggiuntivi, per i quali va il ringraziamento alla disponibilità e al senso di responsabilità delle maestranze al lavoro.

Fonte: Ufficio stampa