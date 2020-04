Coronavirus, azienda toscana della filiera del pesce punta sul delivery di qualità

Una storica azienda toscana della filiera del pesce, ha puntato sulla consegna a domicilio dei pasti e delle eccellenze eno-gastronomiche della Maremma per fronteggiare il crollo dell'80% del fatturato causa lockdown.

Si tratta del gruppo Manno, con sede a Porto Santo Stefano, che annovera 170 dipendenti diretti e indiretti che arrivano a 300 con l'indotto, 32 pescherecci, 5 ristoranti in tutta Italia.

Il suo sito vivoacasa.it fa consegne a Firenze, Milano e Parma, dove il gruppo è presente con tre dei suoi cinque ristoranti.

"Siamo soddisfatti - spiega Maurizio Manno - perché stiamo provando a reagire alla crisi, riuscendoci, attraverso un sentimento di comunità e solidarietà. La sfida si vince solo se restiamo tutti uniti: l'ho scritto anche ai nostri dipendenti, in una lettera". Al progetto ha contribuito anche Confindustria Toscana Sud: "Una cosa che tutti possiamo fare subito - dice Francesco Pacini, presidente della delegazione di Grosseto - è promuovere collaborazioni a livello locale, sinergie tra realtà produttive diverse per valorizzare le reciproche qualità, a vantaggio di ognuno. Questo vale per il comparto agroalimentare, come in questo caso, ma non solo".