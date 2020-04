In azienda 10 lavoratori senza permesso di soggiorno: arrestati due imprenditori

Nella loro azienda 10 cittadini cinesi privi di permesso di soggiorno. Per questo due imprenditori, anch'essi di nazionalità cinese, un uomo di 57 anni e una donna di 45, sono stati arrestati per sfruttamento della manodopera clandestina. L'arresto è arrivato nell'ambito di controlli interforze coordinati dalla questura in alcune ditte di confezione abiti e pronto moda. Adesso i 10 cinesi dovranno lasciare il paese entro 10 giorni. Ai due titolari anche multe amministrative per inosservanza delle disposizioni per l'emergenza coronavirus quali la distanza interpersonale e l'uso delle mascherine.

