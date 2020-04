Musica durante l'isolamento: esce 'Ho sprecato' di Riccardo Andreini

Nonostante l'emergenza Coronavirus, la musica non si ferma. È il caso di Riccardo Andreini, musicista di Montopoli in Val d'Arno che ha fatto uscire da poco il suo nuovo videoclip. Si tratta di Ho Sprecato, una canzone che, come spiega Andreini, "trova la sua collocazione, realizzazione e finalizzazione nel periodo di quarantena".

Andreini si è occupato riprese video e montaggio, girando tutto all'Agriturismo Bramasole e Ginestra e registrandolo allo Studio Ottava Nota, il tutto a Montopoli. Riccardo Andreini viene da un'esperienza coi Bramasole e da un album dal nome Come Polvere.

"Essendo solo, mi sono dedicato alla composizione di questo brano per cercare energie positive e uno sfogo sia fisico che mentale. Così nasce questo brano, con la volontà di sprigionare emozioni positive, un chiedere scusa alla vita per ciò che si è sprecato e con la consapevolezza che infondo ogni volta si deve ripartire senza paure" afferma Andreini.

Un brano che ha similitudini con gli Afterhours e i Pearl Jam, che può stazionare tra l'indie rock e il grunge. Ho Sprecato si può trovare già su Youtube a questo link.