Il Comune di Lastra a Signa si prepara ad organizzare i centri estivi

Il Comune di Lastra a Signa si prepara a poter organizzare i centri estivi per bambini e ragazzi nel proprio territorio già dal mese di giugno (e appena sarà consentito da decreto ministeriale), convocando una riunione con alcune associazioni che fino allo scorso anno si occupavano di tale attività.

Il tavolo di lavoro si terrà martedì 5 maggio alle 18 e si svolgerà in modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet. L’amministrazione comunale apre l’iniziativa anche ad altri soggetti che si vogliono rendere disponibili per l’organizzazione dei Centri estivi e che non sono stati contattati, telefonando al numero della Segreteria del sindaco 0558743281 che fornirà informazioni su come partecipare alla riunione.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa