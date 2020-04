Il lavoro delle donne, il lavoro di Scandicci: il 1 maggio celebrato con due video online su Fb

Il Comune di Scandicci festeggia il 1 Maggio con la pubblicazione di due video dedicati ai lavoratori e alle lavoratrici sulla pagina Fb del Comune. Alle 10 di venerdì 1.5 sul canale social viene pubblicato il video di Jean-Philippe Pearson estratto dalla video installazione "Scandicci sa fare/made in Scandicci" (proiettato nella sua sintesi sull’Auditorium di piazza Resistenza durante l’edizione 2015 della Fiera): si tratta di un viaggio tra le mani e i volti dei lavoratori e lavoratrici che con il loro 'saper fare' fanno di Scandicci una Città del lavoro. A seguire il video “Il lavoro riparte da noi!”, cinque donne, madri, lavoratrici ci raccontano il lavoro in tempo di emergenza, e di come è possibile, a partire da alcune parole, ricostruire il lavoro di domani.

“Il lavoro è lo strumento di sviluppo economico e sociale che i costituenti ci hanno indicato come base della convivenza democratica – dice il Sindaco Sandro Fallani - Un popolo progredisce con il lavoro e dunque con la formazione delle nuove generazioni. Le famiglie, di ogni tipo e forma, sono il centro di gravità delle società contemporanee. I genitori sono i lavoratori di oggi, i figli quelli di domani. Ora che anche la vita lavorativa è stata concentrata per molti di noi in casa, come è successo anche per la scuola, la famiglia diventa il luogo della ripartenza di tutto, anche del lavoro. Le lavoratrici, in particolare, sono per noi il simbolo di questo 1 maggio 2020. Nell’emergenza le famiglie sono diventate il luogo più sicuro, il cuore della ripartenza verso il futuro della nostra società. Abbiamo scelto 5 donne, madri, lavoratrici che ci raccontano il lavoro in tempo di emergenza e come è possibile, a partire da alcune parole, ricostruire il lavoro di domani coniugandolo sempre più e meglio con il benessere della persona e la dimensione familiare”.