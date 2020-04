La Toscana partecipa alla giornata mondiale di prevenzione degli incendi boschivi

La Toscana aderisce alla giornata mondiale per la prevenzione dagli incendi forestali in programma sabato 2 maggio. L'iniziativa, chiamata Preparedness Day, è organizzata ogni anno dall'associazione statunitense National Fire Protection (Nfpa) con l'obiettivo di diffondere il concetto di ‘difesa attiva' delle comunità dal rischio incendi. Un impegno per moltiplicare le azioni di autoprotezione tanto più importanti dove le aree boscate sono a stretto contatto con le abitazioni.

Nelle due passate edizioni del Preparedness Day la Toscana aveva promosso alcuni eventi che avevano visto collaborare i residenti e gli addetti ai lavori - operai forestali e volontari dell'organizzazione antincendi boschivi – per aumentare la consapevolezza del rischio incendi e rendere la propria comunità un luogo più sicuro.

Quest'anno il distanziamento sociale imposto dal Covid-19 ridimensiona i confini dell'iniziativa, per cui non sarà possibile riunire fisicamente le comunità antincendi, ma ogni cittadino, da solo o in famiglia, potrà munirsi di attrezzi manuali e guanti da giardino e contribuire alla riduzione del rischio di incendio negli spazi esterni alla propria abitazione.

"Questa iniziativa mondiale – commenta l’assessore regionale a agricoltura e foreste Marco Remaschi - quest’anno avrà un contenuto essenzialmente simbolico ma ugualmente importante: il Coronavirus ci sta mostrando quanto sia necessaria la cooperazione mondiale per affrontare le emergenze, e quanto conti anche l’impegno di ciascuna persona. Così per sconfiggere gli incendi boschivi occorre la collaborazione delle istituzioni, dei volontari, dei corpi preposti ma anche il contributo, soprattutto per la prevenzione, di ogni cittadino”.

Per questa edizione gli organizzatori chiedono ai partecipanti di utilizzare tutta la creatività possibile per condividere le soluzioni di riduzione del rischio di incendio e le informazioni chiave sulla prevenzione tramite e-mail, social media o nelle riunioni virtuali con i vicini di casa e gli amici. Il ruolo dei cittadini è sempre più importante nella prevenzione. Il cambiamento climatico e l'accumulo di combustibile vegetale nelle zone di interfaccia urbano-foresta accrescono il rischio potenziale per lo sviluppo e la propagazione degli incendi boschivi.

Il Preparedness Day, che ogni anno si celebra il primo sabato di maggio, è una iniziativa simbolica, in grado di sensibilizzare moltissimi cittadini sul tema dei grandi incendi forestali, rimasto per mesi al centro delle cronache internazionali.

Ulteriori informazioni su Preparedness Day sono disponibili su: www.wildfireprepday.org

Fonte: Regione Toscana