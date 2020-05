Consiglio comunale di Fiesole online, Gallego (FV): "Volere è potere"

“Primo consiglio comunale in videoconferenza e in diretta Facebook. Una novità che non solo dimostra che “volere è potere” ma anche che piano piano la politica e l’amministrazione si avvicinano sempre di più alla cittadinanza. Un consiglio comunale “social” che ci auguriamo di ripeterlo nei mesi a venire –ha dichiarato la Capogruppo di Fiesole Viva, Alessandra Gallego- In questo primo consiglio comunale “social” abbiamo trattato, tra le varie variazioni di bilancio e rettifiche, due argomenti importanti a nostro avviso, ovvero la proroga delle scadenze delle imposte comunali quali TARI, Imposta di Soggiorno e COSAP, ma anche l’apertura di un conto corrente dedicato per le erogazioni liberali pervenute da parte di benefattori privati. Siamo grati alla Giunta Comunale per avere assicurato ai cittadini e agli imprenditori fiesolani il minimo supporto necessario, ma riteniamo che la sola proroga della scadenze dei tributi non rappresenti un concreto aiuto a tutti coloro che oggi si trovano in serie difficoltà economiche. Se un piccolo imprenditore oggi non può pagare un’imposta, non è detto che fra due mesi lo possa fare visti i continui divieti e anche i costi esorbitanti che, eventualmente, dovrà sostenere per la sanificazione dei locali in caso di riapertura –prosegue Gallego- A nostro avviso un concreto aiuto sarebbe quello dell’eliminazione graduale di alcuni tributi per tutti quei servizi di cui i cittadini e le imprese non hanno usufruito in questo periodo di emergenza sanitaria. A tale proposito il nostro gruppo presenterà la prossima settimana una mozione e ci auguriamo che venga discussa nel consiglio del 28 maggio prossimo. Riguardo all’apertura del conto corrente dedicato siamo molto contenti anche dell’esito che questa iniziativa ha avuto in quanto molti cittadini hanno contribuito per quanto possibile e, come assicurato dall’Amministrazione Comunale, i fondi saranno destinati a tutte quelle attività di supporto della Protezione Civile durante tutta l’emergenza Covid-19. Vorrei ringraziare tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio fiesolano ma anche tutti quei cittadini che in questi mesi si sono messi a disposizione di queste associazioni dimostrando che la nostra comunità è sempre più unita nei momenti difficili”.

Fonte: Ufficio stampa