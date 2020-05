Furto con magro bottino sulla ciclabile, tre giovani in manette

Tre giovani, minorenni all'epoca dei fatti, hanno rapinato due ragazzi lungo il Bisenzio. Dopo circa due mesi sono arrivate le manette: due persone di Prato e una di Pistoia sono state arrestate.

Il furto è avvenuto lo scorso 29 febbraio e i protagonisti, a quel tempo, erano 17enni (solo uno ha compiuto la maggiore età di recente). Sulla ciclabile vicina al fiume i tre hanno estorto del denaro a due pratesi. Hanno fermato le vittime, le hanno perquisite e hanno preso i soldi, dicendo che servivano per comprare la cocaina. In totale sono stati rubati circa venti euro, utilizzati in un pub di Prato.

Proprio nel locale in centro i carabinieri li hanno rintracciati, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime. I tre, pregiudicati, sono stati subito fermati. Uno si trova in un istituto penale minorile, gli altri ai domiciliari.