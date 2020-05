Rapina nella notte in banca a Forcoli, bottino da quantificare

Un'altra rapina nella notte in Toscana. Dopo il colpo strampalato di Empoli, se ne registra un altro a Palaia, per la precisione nella frazione di Forcoli. I ladri sono entrati nella Banca di Pisa e Fornacette in corso Garibaldi verso le 00.30 di oggi, venerdì 1 maggio.

Ancora non è stato quantificato il bottino, ma di certo ci sono stati danni ingenti. La porta d'entrata è stata divelta e anche il bancomat è stato rotto.

Secondo una prima ricostruzione, tre o quattro persone hanno agito molto velocemente, salvo poi fuggire in auto in direzione Pontedera. Sul posto alcune pattuglie dei carabinieri e anche la Misericordia di zona. Le forze dell'ordine indagano.