Viaggio salva-vita in Finlandia: Firenze premia Matteo Ostolani

Un riconoscimento a Matteo Ostolani per l’impegno come volontario del Nucleo operativo di Protezione civile che lo ha portato a compiere un viaggio salvavita in Finlandia. A consegnare la pergamena oggi in Palazzo Vecchio è stata l’assessore alla Partecipazione e cittadinanza attiva Alessia Bettini. Ostolani ha portato nella capitale finlandese un midollo osseo donato in Italia.

“Un grande gesto di solidarietà e cittadinanza attiva che onora tutta la Città di Firenze - ha detto l’assessore Bettini -. Una missione di grande impegno e coraggio che in tempi di Coronavirus ha bloccato Matteo per 72 ore negli aeroporti senza poter dormire, mangiare e bere. Abbiamo voluto celebrare questo impegno con un riconoscimento simbolico che testimonia la gratitudine dell’amministrazione e di tutta la città”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa