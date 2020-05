Iniziano i lavori per i dossi sulla Sr66

È iniziato mercoledì 29 aprile l’intervento per la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato sulla sr66, in località Seano, nel comune di Carmignano. I lavori fanno parte di un intervento più ampio per un totale di circa 100mila euro che comprende opere della stessa tipologia in altri comuni della Val di Bisenzio e nel centro di Poggio Caiano. Nei prossimi giorni, infatti, i tecnici della Provincia effettueranno dei sopralluoghi a Vaiano e a Cantagallo per poi dare il via ai lavori. Nel comune di Vaiano i due attraversamenti pedonali saranno posizionati in località La Foresta e all’interno del centro abitato, mentre a Cantagallo in prossimità delle scuole elementari.

“Da marzo ad oggi, - commenta il presidente della Provincia Francesco Puggelli - dopo i lavori di messa in sicurezza della frana sulla sp2 e di asfaltatura a Comeana, siamo riusciti a far partire anche questi interventi di fondamentale importanza per la sicurezza dei pedoni e della viabilità in generale che rientrano in un progetto più ampio avviato lo scorso anno finalizzato a garantire la sicurezza dei pedoni e di coloro che vivono a ridosso delle strade provinciali, solitamente percorse da un gran numero di veicoli. Queste strade spesso passano anche in centri abitati, pertanto la pericolosità è ancora maggiore e noi siamo impegnati a renderle più sicure. Ma questi sono anche segnali di una forte e costante presenza su tutto il territorio provinciale nonostante l’emergenza Covid19. Il rischio, nei due mesi appena trascorsi, era infatti che l’attenzione si concentrasse solo ed esclusivamente sulla questione sanitaria. I nostri uffici e i nostri tecnici, seppur con tutte le difficoltà del momento, sono riusciti a garantire la prosecuzione della progettazione e tutti gli adempimenti affinché i lavori non si fermassero, con la conseguenza di un grosso contraccolpo economico. Le Istituzioni, in questo momento, hanno il dovere di trovare tutti i modi possibili per garantire la sicurezza nel lavoro, e mi riferisco a tutte le misure anticontagio nei cantieri, ma anche la sicurezza del lavoro stesso affinché le ditte non si fermino.”

Gli attraversamenti pedonali rialzati sono piattaforme che seguono criteri particolari di progettazione. Il rialzamento complessivo, infatti, raggiunge i tre centimetri, per una pendenza dell’1,5%. Questo permette una maggiore visibilità da parte dei conducenti di veicoli rispetto alle strisce a raso, senza però compromettere la sicurezza di coloro alla guida di auto e specialmente di moto.

Fonte: Provincia di Prato - Ufficio stampa