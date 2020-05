Fase 2 Coronavirus, i sindaci Nardella e Fallani: "Sul tram con mascherina e guanti. Rispettare le regole"

In tram solo con mascherine e guanti sia a Firenze che a Scandicci. Oggi il sindaco Sandro Fallani ha disposto anche per il suo territorio l’obbligo dell’utilizzo anche dei guanti sulla linea tranviaria, in continuità con quello stabilito ieri con ordinanza dal sindaco Dario Nardella.

Una precisazione importante in vista dell’avvio della fase 2 prevista per domani che vedrà la ripartenza di molte attività e, contestualmente, un potenziamento del servizio del trasporto pubblico.

“Invitiamo i cittadini a rispettare le regole - sottolineano i sindaci -: i controlli ci saranno ma il buon senso è indispensabile per superare con successo questo momento particolarmente delicato”.

Quindi a bordo passeggeri con mascherina e guanti e distanziati almeno un metro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa