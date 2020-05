Geofor: a Pisa tornano a regime i servizi di ritiro dei rifiuti, eccetto i Centri di Raccolta

Geofor ha comunicato al Comune di Pisa e agli utenti che tornano a regime tutti i servizi di raccolta dei rifiuti. Da lunedì 4 maggio riprende la raccolta degli ingombranti con la possibilità di prenotazione al numero verde di Geofor. Stessa cosa per la consegna dei kit per la raccolta differenziata che riparte regolarmente. “Per quanto riguarda la raccolta di sfalci e potature - chiarisce l’assessore all’ambiente Filippo Bedini - a Pisa rimane attivo per la prossima settimana, dal 5 al 9 maggio, il servizio di raccolta straordinario organizzato in emergenza da Geofor sulla base delle richieste avanzate da parte dell’Amministrazione nel periodo di sospensione del servizio ordinario. A partire da lunedì 11 maggio anche questo servizio tornerà a regime, con le consuete frequenze dei passaggi e le stesse modalità di svolgimento. Rimangono ancora chiusi invece i Centri di Raccolta, nonostante le richieste da parte nostra per andare verso la loro riapertura, non ancora consentita, secondo Geofor, in base a quanto previsto dall’ordinanza regionale”.

Ricordiamo di seguito il programma di raccolta straordinaria di sfalci e potature predisposto per la settimana 5-9 maggio:

Martedì 5 maggio: raccolta nei quartieri di Pisanova e Cisanello, Piagge, San Michele, Pratale, Don Bosco. Il materiale dovrà essere esposto già dalla sera di lunedì 4/5;

Mercoledì 6 maggio: raccolta nei quartieri di Porta a Lucca, I Passi, Porta Nuova, Gagno. Il materiale dovrà essere esposto già dalla sera di martedì 5/5;

Giovedì 7 maggio: raccolta nei quartieri di San Marco, San Giusto, Porta Fiorentina, La Cella, CEP, Barbaricina, Porta a Mare, La Vettola, San Piero. Il materiale dovrà essere esposto già dalla sera di mercoledì 6/5

Sabato 9 maggio: raccolta nei quartieri di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone; Riglione, Oratoio, Putignano e S. Ermete, Ospedaletto. Il materiale dovrà essere esposto già dalla sera di venerdì 8/5;

Regole diverse e specifiche per il solo centro storico. La raccolta avverrà Sabato 9 maggio e l'utente dovrà inviare una mail entro le ore 17.00 di venerdì 8/5 a servizipisa@geofor.it indicando l'indirizzo di ritiro. Il materiale dovrà essere esposto già dalla sera di venerdì 8/5. Per tutti vale il limite di 6 sacchi o fascine di non più di 10 kg ciascuno.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa