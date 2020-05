Non si ferma all'alt rischiando di investire un agente: appello per rintracciare il veicolo

Nella sera di venerdì 1 maggio, alle ore 23.10, una Ford Mondeo Station Wagon targata DJ790**, colore grigio chiaro, con vetri oscurati stava circolando da Prato verso Pistoia e durante un posto di controllo notturno sulla SS719, all'intersezione con la Via Ferrucci, in località San Michele, ha rallentato la corsa alla vista della paletta di uno degli agenti della pattuglia della municipale di Agliana che ha intimato l'alt, ma poi ha ripreso velocità in una folle e pericolosa corsa sfiorando l'agente che è stato strattonato dall'altro collega, scappando in direzione Pistoia.

La municipale ha chiesto collaborazione anche ad Autostrade per l'Italia per verificare se il veicolo fosse uscito dai caselli di Prato Est e Prato Ovest. È stata avvisata subito sia la Questura che i Carabinieri di Pistoia. Il veicolo di cui si dispone di una parte della targa è ricercato e si chiede collaborazione nelle ricerche da chiunque potesse fornire utili informazioni.