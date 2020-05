Prima riunione operativa (a distanza) di Pontedera Per l’Europa: al centro la scuola

Dopo la costituzione ufficiale del comitato di Italia Viva, Pontedera Per l’Europa, questa mattina si è svolta telematicamente la prima riunione operativa nella quale i partecipanti hanno espresso la forte volontà che l’azione politica del Comitato si fondi sul merito e sulla qualità delle proposte, sulla necessità di dare risposte rapide al bisogno sociale.

Il tema principale all’ordine del giorno è stata la scuola. Una galassia dinamica ma al tempo stesso fragile nel cui interno non ci sono semplicemente studenti, i nostri figli, bensì il futuro del nostro Paese.

Non può esserci una vera ripartenza dell’Italia senza che questa coinvolga la scuola e le università.

Pontedera Per l’Europa ritiene opportuno ed urgente che le istituzioni locale effettuino un’attività di screening territoriale, per capire quanti ragazzi hanno davvero l’opportunità di accedere alla rete, quanti sono in grado di seguire le lezioni on-line perché dotati di tablet, computer ed connessione internet. E’ importante sapere la percentuale di didattica effettuata e se gli insegnanti delle scuole dell’infanzia ed elementari sono stati messi nelle condizioni di effettuare il loro lavoro. Quali criticità sono state riscontrate e quale è stata l’azione di questa Amministrazione per sostenerli.

Pontedera Per l’Europa chiede alle istituzioni locali che venga usato questo periodo di sospensione della didattica per attuare inoltre operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici e soprattutto di attivare un percorso “urbanistico” in grado di ripensare le aule e gli spazi comuni nelle scuole. Settembre è dietro l’angolo e i nostri ragazzi e le loro famiglie hanno bisogno di risposte certe, chiare ma soprattutto celeri.

Fonte: Pontedera Per l’Europa