Ztl e Zsc prorogati fino al 15 giugno. Richieste e rinnovi a Pisamo solo su prenotazione

La scadenza dei permessi ZTL e ZSC per residenti, domicilati e attività lavorative è stata prorogata al 15 giugno 2020, in sintonia con quanto previsto nel decreto ”Cura Italia” per ridurre al massimo lo spostamento dei cittadini e l'accesso agli uffici pubblici durante l'emergenza Coronavirus. I permessi potranno essere rinnovati presso gli uffici di Pisamo a partire da lunedì 4 maggio fino al 15 giugno, solo su prenotazione. Per rinnovare i permessi è necessario prenotare l'accesso allo Sportello, inviando una mail all'indirizzo frontoffice@pisamo.it oppure telefonando al n. 050.506113, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 18.00.

Pisamo ha inoltre introdotto alcune procedure semplificate per poter richiedere anche i nuovi permessi da remoto: da lunedì 4 maggio le nuove istanze potranno essere presentante attraverso la posta elettronica all’indirizzo frontoffice@pisamo.it e la modulistica può essere scaricata direttamente dal sito: www.pisamo.it. L’ufficio prenderà in carico le richieste e, a fronte di documentazione corretta e completa, invierà una mail indicando il giorno e l’orario per il ritiro del permesso. È necessario presentarsi agli uffici di Pisamo solo previo appuntamento.