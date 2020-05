Coronavirus, nell'Ausl Toscana Sud Ovest 4 nuovi casi. Si registra un morto

La situazione dalle ore 14 dal giorno 3 maggio alle ore 14 del giorno 4 maggio relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 4 nuovi casi:

3 provincia di Arezzo,

1 provincia di Grosseto (+ 1 extra Asl di Viterbo)

In particolare: 2 a San Giovanni Valdarno (a domicilio), 1 a Montevarchi (a domicilio) , 1 a Manciano (ricoverato alle Scotte)

Oggi si registra un decesso nella provincia di Arezzo deceduto oggi alle 9,45. Era un 78enne di Montevarchi ospite nell’Rsa che era ricoverato al San Donato di Arezzo dal 13 aprile.

Abbiamo quindi in totale 735 casi in carico. Tra questi 564 persone sono in isolamento domiciliare, 87 in Ospedale, 639 guariti.

Fonte: Ausl Toscana Sud Est