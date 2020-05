Musica e solidarietà, successo per il dj set del fucecchiese Federico Scavo

Quasi 50 mila visualizzazioni in meno di 24 ore per il dj set virtuale lanciato dal noto producer Federico Scavo attraverso la propria pagina Facebook federicoscavoofficial. Ripreso dai social di alcuni dei locali più in voga a livello internazionale, il video ha raggiunto tantissimi appassionati portando le immagini di Fucecchio in mezzo mondo, da Londra a Miami passando per Ibiza. Il dj set si è svolto all’interno di una delle torri medievali di Parco Corsini, nel cuore di Fucecchio, ed aveva lo scopo di lanciare una raccolta fondi (bit.ly/3fgL1xk, questo il link per effettuare la donazione) da destinare alle famiglie più bisognose di Fucecchio durante l’emergenza legata al Coronavirus. Con la direzione creativa dell’amico Giovanni Settesoldi, anch’egli originario di Fucecchio e autore di campagne per le più prestigiose agenzie pubblicitarie del mondo, Scavo ha portato il proprio sound nelle case di tantissimi giovani con alcuni dei suoi brani più famosi ma anche con un inedito: il remix "boogieman", realizzato in esclusiva per Ghali e Salmo, che uscirà in tutti gli store il 29 maggio. Questa lavoro ha dato il via al crowfunding per sostenere le famiglie più bisognose durante l’emergenza Covid-19. Il video del dj set la prossima settimana sarà trasmesso da MTV Italia e successivamente sarà sul canale Youtube di Federico Scavo.

“Sono molto felice di aver lanciato questa iniziativa – racconta Scavo – e di poter fare qualcosa per aiutare la mia città e i miei concittadini meno fortunati. Il video, oltretutto, è stato editato nel mio Studio1 che ho aperto da poco alla galleria Le Contrade a Fucecchio. E’ stato un lavoro di equipe che ha visto impegnati professionisti di grande valore come Giovanni Settesoldi (creative direction), Tommaso Micheletti (video & editing), Giancarlo Vettorato (video & drone), Luca Pompei (tech supervisor) e Cristina Cimino (artists management). Inoltre voglio ringraziare il sindaco Alessio Spinelli perché con lui ho trovato un’amministrazione comunale molto al passo con i tempi, che guarda con interesse alle idee innovative, ai giovani e al futuro. Abbiamo fatto e faremo grandi cose per la Città di Fucecchio”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa