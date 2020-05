Fase 2 Coronavirus, oltre 17mila mascherine consegnate a domicilio agli anziani di San Casciano

La macchina comunale mette in campo nuove azioni per far fronte alla fase 2, appena partita, dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19. Ha preso il via una seconda tranche della distribuzione di mascherine gratuite ai cittadini, assegnate al Comune di San Casciano dalla Regione Toscana. La modalità, in partenza oggi lunedì 4 maggio, va ad integrare l'erogazione disponibile nelle farmacie del territorio comunale e permetterà la consegna porta a porta destinata ad una specifica fascia della popolazione di San Casciano. Ammonta complessivamente a 17.500 il numero dei dispositivi di protezione individuale che il personale, messo a disposizione dal Comune, recapiterà a domicilio agli anziani che hanno 70 anni o più e ai soggetti con fragilità socio-sanitarie. Le mascherine, pronte a partire, al momento in fase di preparazione nella sala del Consiglio comunale, sono 5 a residente.

“Ci prepariamo a recapitare direttamente a casa delle persone - dichiara l'assessore alla Protezione civile Consuelo Cavallini - individuate per la consegna di questa ulteriore forma di distribuzione delle mascherine protettive raccomandando la massima attenzione e cautela. Invitiamo ancora una volta alla stretta osservanza di una delle più importanti regole di questa fase nella quale, pure allentando la stretta del lockdown, richiede di tenere alta la guardia in modo da scongiurare un eventuale rialzo del contagio. L'utilizzo dei dispositivi di protezione resta, insieme al distanziamento sociale, all'applicazione dei prodotti igienizzanti nonché all'uso di guanti, alla cura nell'evitare possibili assembramenti, un'arma indispensabile a isolare il virus e circoscrivere il contagio". Con l'ingresso dell'emergenza nella fase 2, che decolla da oggi, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020, l'amministrazione comunale informa i cittadini che è ripristinata l'apertura dei cimiteri comunali e di tutti i parchi e giardini pubblici mantenendo interdette al pubblico le zone dove sono presenti giochi per bambini. Per i cittadini che, al termine della settimana, non avessero ricevuto le mascherine si consiglia di contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 055 8256220-224.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino