San Miniato, la Little Free Library compie un anno: in 'regalo' una sanificazione

Un compleanno particolare per la Little Free Library di San Miniato, come regalo ha ricevuto un sanificazione. Il 27 aprile 2020 la piccola biblioteca alla Loggetta del Fondo ha compiuto un anno di nascita ma, per forza di cose, non è stato possibile festeggiare a dovere.

La creatrice e curatrice Chiara Gozzini, però, non si è persa d'animo: quando le norme lo hanno permesso, si è recata alla Little Free Library e ha sanificato il tutto, persino i libri. Un regalo sui generis, ma utilissimo in emergenza Coronavirus.

Ricordiamo che questa biblioteca speciale è fruibile da tutti. Chiunque può andare a prendere o lasciare un libro, in modo completamente gratuito. In questi giorni ha sofferto la solitudine, ma anche per lei le prossime settimane potranno segnare un ritorno alla normalità.