Lucca Comics&Games, la nuova edizione de La Ruota del Tempo in libreria e online

Arrivano finalmente in libreria e online le nuove edizioni brossurate de La Ruota del Tempo , nate dalla collaborazione tra Fanucci Editore e Lucca Comics & Games e presentate in anteprima esclusiva lo scorso ottobre 2019 durante la manifestazione.

Queste edizioni speciali sono nate per festeggiare i 30 anni della saga fantasy di Robert Jordan. L'anno scorso, in collaborazione con Fanucci Editore e Paolo Barbieri, illustratore fantasy di successo, Lucca Comics & Games ha lanciato un concorso per selezionare 9 illustratori che si affiancassero a Barbieri e altri 6 paladini dell’arte fantasy per il restyling della saga.

Al link i 15 artisti selezionati: https://www.luccacomicsandgames.com/it/2019/fantasy/news/gli-artisti-de-la-ruota-del-tempo/

Di seguito, le schede di dettaglio dei volumi in brossura de La Ruota del Tempo presenti sul sito dell'editore:

1: L'occhio del mondo

2: La grande caccia

3: Il drago rinato

4: L'ascesa dell'Ombra

5: I fuochi nel cielo

6: Il Signore del Caos

7: La corona di spade

8: Il sentiero dei pugnali

9: Il cuore dell'inverno

10: Crocevia del crepuscolo

11: La lama dei sogni

12: Presagi di tempesta

13: Le torri di mezzanotte

14: Memoria di luce

15: Nuova Primavera

