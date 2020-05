Test sierologici e tamponi a dipendenti comunali, Cellai (FI): "Certezze su tempi e modi"

“Registriamo positivamente la risposta dell’assessore Martini alla nostra domanda di attualità. Ora però chiediamo certezze su tempi e modi per i dipendenti comunali che effettueranno i test sul coronavirus”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai a margine del consiglio comunale di oggi.

“E’ indispensabile garantire ai lavoratori che si sottopongono al test sierologico su base volontaria la certezza di poter effettuare il tampone in caso di test positivo o dubbio in tempi rapidi, il riconoscimento di impossibilità a recarsi al lavoro alla stregua della malattia in caso di esito positivo o dubbio del test fino all’esecuzione del tampone e il rinvio del termine previsto già per oggi per comunicare la propria disponibilità a fare il test sierologico” aggiunge il capogruppo azzurro.

“Altrimenti – conclude Cellai – il lavoratore che volontariamente decide di effettuare il test paradossalmente rischia di più di quello che si rifiuta. E questo non è accettabile. Aspettiamo di vedere nero su bianco gli impegni dell’amministrazione a tutela dei lavoratori”.

Fonte: Ufficio Stampa