Covid-19, Lega Pontedera: "Il sindaco aumenti i controlli alla stazione"

La Lega di Pontedera si rivolge al sindaco per invitare a intensificare i controlli nella zona della stazione.

"Riceviamo da giorni foto e video di persone che documentano come nella zona della Stazione – scrive la Lega di Pontedera- nonostante i numerosi controlli delle Forze dell’Ordine, spesso le disposizioni governative e regionali non vengono rispettate. Sembra che gli assembramenti siano all’ordine del giorno: distanza di sicurezza non rispettata, chiacchiere all’aria aperta, mascherina non indossata e spesso abbassata. Da pochi giorni possiamo goderci una passeggiata all’aria aperta, ma non possiamo certo riunirci in quattro per fare due chiacchiere su una panchina. Nonostante i continui controlli delle Forze dell’Ordine che pattugliano l’intera città, sembra che alla Stazione le disposizioni governative e regionali non siano state recepite. Per questo chiediamo che il Sindaco incrementi i controlli in questa zona. I divieti sono uguali per tutti e le regole devono essere rispettate da ogni cittadino. Nelle ultime settimane sono state distribuite migliaia di mascherine su tutto il territorio, per quale motivo non vengono indossate correttamente da tutti? A fronte dell’incoscienza di pochi si rischia di compromettere la salute di molti, con il pericolo che i contagi tornino a salire anche nella nostra città. Vogliamo sicurezza per tutta la cittadinanza e insistiamo affinché l’Amministrazione adotti tutte le misure necessarie per il rispetto delle disposizioni. La zona è presidiata da numerose telecamere di sorveglianza per cui eventuali trasgressioni possono essere monitorate anche a distanza. Abbiamo fatto mesi di sacrifici e non vogliamo che questi sforzi siano vanificati per la mancanza di responsabilità di alcuni cittadini. Lega Pontedera"

Fonte: Lega Pontedera