Estate Fiorentina. Lorenzo Masi (M5S): "Slittare al prossimo anno le attività a chi è in difficoltà"

“L’Estate Fiorentina, in una situazione normale, iniziava il 1° Maggio. Quest’anno la pandemia sta mettendo a rischio tutte le attività previste e ideate. L’articolo 2 del Regolamento prevede che si possano sospendere le procedure in corso. Chiederò all’assessore Sacchi – spiega il consigliere del Movimento 5 Stelle Lorenzo Masi – di dare questa possibilità a tutti gli enti, a tutte quelle associazioni che si stanno interrogando, con preoccupazione, su come sarà l’Estate Fiorentina 2020 e di poter usufruire, a chi ne farà richiesta, di questa opportunità offrendo l’opportunità di poter ripresentare lo stesso progetto per l’estate 2021. C’è la necessità di non creare assembramenti e questo potrebbe compromettere tante attività culturali previste; la situazione che si è creata rischia di non dare la possibilità a chi deve somministrare cibi e bevande di poter lavorare. Sospendere e rinviare, a chi lo richiede, progetti già in calendario credo sia necessario ed indispensabile. Proprio per poter, comunque, far svolgere l’Estate Fiorentina si potrebbero chiudere al traffico alcune strade dando la possibilità alle attività presenti di poter occupare lo spazio per offrire, in sicurezza, i propri prodotti ed esporre la propria merce. Se si riuscisse a creare spazi in ogni quartiere questo permetterebbe alla cittadinanza di rimanere nella propria zona di residenza, uscire lo stesso, e poter fare acquisti presso i negozi di vicinato”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa