Fondazione Montanelli Bassi e Odg Toscana siglano un protocollo di intesa

Organizzare corsi di formazione e promuovere la cultura giornalistica sul territorio: sono gli obiettivi principali del protocollo sottoscritto da Ordine dei giornalisti della Toscana e Fondazione dell'Ordine dei giornalisti della Toscana con la Fondazione Montanelli Bassi.

Nata nel 1987, per volontà di Indro Montanelli, uno dei più grandi giornalisti italiani del Novecento, la Fondazione Montanelli Bassi ha sempre lavorato per promuovere il giornalismo, attraverso incontri, dibattiti e l'organizzazione di 3 premi biennali.

“Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione con la Fondazione Montanelli Bassi – ha commentato Carlo Bartoli, presidente di Odg Toscana e della Fondazione dell'Ordine dei giornalisti della Toscana – L'unione delle forze tra le nostre realtà ci permetterà di arricchire l'offerta formativa dei nostri corsi, oltre a favorire l'organizzazione di eventi di alto livello culturale per promuovere il giornalismo”.

Tra gli obiettivi indicati nel protocollo sottoscritto, infatti, vi sono:

- sviluppare forme di collaborazione per la promozione della cultura giornalistica sul territorio;

- organizzare in comune attività di formazione e di aggiornamento sui temi della comunicazione giornalistica;

- utilizzare le reciproche competenze per progetti, condotti in collaborazione, di carattere scientifico e didattico;

- individuare possibili strategie volte allo sviluppo e al sostegno di attività imprenditoriali in campo giornalistico;

- far riferimento, per quanto riguarda l’Ordine dei giornalisti della toscana, alla Fondazione Odg che ha, tra i propri scopi, il conseguimento degli obiettivi sopra elencati;

“L'intesa conclusa tra la Fondazione Montanelli Bassi e l'Ordine e la Fondazione Ordine dei giornalisti della Toscana conferma un rapporto di collaborazione già avviata lo scorso anno in occasione delloche si è tenuta a Fucecchio nel luglio 2019 – spiega il prof., presidente della Fondazione Montanelli Bassi - Avevamo già previsto una seconda scuola estiva per il prossimo luglio, purtroppo rinviata sine die per l'epidemia in corso. Siamo certi che questa collaborazione potrà svilupparsi in futuro nel ricordo del più popolare giornalista italiano del Novecento che si è sempre impegnato per un'informazione libera e indipendente”.