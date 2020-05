Elisoccorso a Castelfiorentino, codice rosso per grave caduta

Un uomo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Careggi dopo una grave caduta nella zona industriale di Pesciola a Castelfiorentino. L'intervento da codice rosso del 118 è cominciato alle 14.30 circa. Sul posto inizialmente un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. In seguito è stato chiamato il mezzo aereo. Il trasferimento è avvenuto al Cto di Careggi a Firenze. L'intervento è stato per un incidente sul lavoro, l'uomo pare stesse lavorando sulla copertura di un capannone. La caduta è stata di circa 5 metri. In arrivo anche gli ispettori della medicina del lavoro della Asl. È la seconda volta in due giorni che l'elicottero della Regione Toscana giunge nella Valdelsa Fiorentina. Ieri pomeriggio l'intervento è servito per un incidente stradale a Certaldo con protagonista suo malgrado un anziano.

