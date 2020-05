Petroio a casa tua, il Circolo Arci riapre l'osteria in modalità domicilio

Dopo la ripartenza di tutta l'Italia, seppure in modo ridotto, venerdì 8 maggio parte la fase 2 del Circolo Arci di Petroio (Vinci).

L'emergenza Covid-19 ci ha fatto chiudere osteria e bar fermando tutte le attività sociali del nostro Circolo, con una grande incertezza tutte quelle attività estive che caratterizzano da sempre i nostri spazi. Ma l'impegno dei nostri volontari non si è mai interrotto e seppure a distanza e da casa, abbiamo cominciato a lavorare sulla ripartenza.

Il Circolo Arci Petroio attivo da più di dieci anni sul territorio si è caratterizzato per portare avanti i valori sociali e culturali della nostra democrazia, diventando un luogo aggregativo in cui passare momenti ricreativi e ascoltare buona musica a costo zero e lo ha fatto da sempre grazie all'immenso lavoro di tutti i volontari coinvolti nelle varie attività.

Quando abbiamo deciso di ripartire lo abbiamo fatto facendo quello che sappiamo fare meglio e cioè la solidarietà sociale. La soluzione che ci è venuta più spontanea è stata quella si riaprire la nostra osteria, iniziando a fare consegne da asporto e a domicilio dei piatti più famosi del nostro menù, in linea con le direttive del DPCM del 26 aprile e coinvolgendo i volontari più giovani.

In linea con la nostra natura, abbiamo deciso di far ripartire l'Osteria non solo per essere vicini ai nostri soci ma anche per sostenere economicamente il fondo sociale creato dal Comune di Vinci per l'emergenza socio-economica Covid-19 a cui sarà devoluta una percentuale di ogni ordine effettuato.

Il servizio sarà attivo da venerdì a domenica, le prenotazioni (obbligatorie) devono essere fatte entro le ore 19 al numero 34770572392. Solo per la consegna a domicilio la spesa minima è 20€ più la spesa di 2,5€ per la consegna (entro 7 km). Per tutte le preparazioni e le consegne garantiamo il rispetto di tutte le norme di sicurezza e ricordiamo che il servizio è riservato ai soci ARCI e potete trovare il nostro menù sulla pagina fb del Circolo Di Petroio.

Siamo fiduciosi che ci rivedremo presto a popolare ancora i nostri spazi, a rendere vivo il nostro Circolo ma in attesa di poter ripartire al 100% siamo fiduciosi di trovare tutto il vostro supporto.

Fonte: Circolo Arci Petroio