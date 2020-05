Ponte Contea, sindaco Passiatore: Anas faccia ripartire velocemente i lavori

I lavori sul ponte di Contea devono ripartire rapidamente. Lo chiedono ad Anas con una nota congiunta i sindaci di Dicomano e Rufina, Stefano Passiatore e Vito Maida. Si tratta, in particolare, dei lavori di adeguamento del Ponte Torrente Moscia e di adeguamento viario in località Ricaiano sulla SS 67.

“Abbiamo chiesto di riprogrammare con celerità la ripresa dei lavori sul ponte di Contea, ora che i cantieri possono ripartire - afferma il sindaco di Dicomano Stefano Passiatore -. Questi sono lavori che servono a mettere in sicurezza i pedoni. C'è un contratto che lega la ditta esecutrice ad ANAS e quel contratto va onorato”.

Nella nota congiunta i sindaci Passiatore e Maida evidenziano che la sospensione dei lavori “comporta sempre maggiori criticità che interessano sia la viabilità veicolare che il trasporto pubblico locale.” Per questo i due sindaci sollecitano Anas a ripartire al più presto: “Al fine di garantire un rapido ripristino delle ordinarie condizioni, si sollecita una celere ripresa dei cantieri ed il completamento in tempi rapidi di tutte le lavorazioni necessarie, secondo specifico cronoprogramma - scrivono - che vorrete partecipare a queste Amministrazioni”.

“I lavori devono essere conclusi, a partire dalla pavimentazione del tratto che è diventata indecente”, sbotta il sindaco Passiatore.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa