Covid-19: app regionale rileva dove come e quando la persona si è contagiata

Per l’attivazione delle misure preventive e di contenimento della pandemia e a fini epidemiologici, nell'ultima ordinanza della Regione Toscana è consentita la tracciabilità dei test effettuati e del loro esito, nel rispetto della privacy, attraverso l’attivazione della apposita App sviluppata a livello regionale.

“La App – ha chiarito Rossi – rileva dove, come e quando la persona si è contagiata. È una App ideata all’interno del Dipartimento diritto alla salute, ci è stata chiesta da altre Regioni e noi l’abbiamo regalata”.

“Un’operazione di prevenzione così estesa su tutto il territorio non si è mai vista. Non siamo certo perfetti, ma in questa impostazione c’è del metodo”, ha concluso Rossi.

Fonte: Giunta Regionale