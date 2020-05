Coronavirus, 6 nuovi casi positivi nella Fiorentina: stanno tutti bene

Sono 6 i nuovi casi positivi da Coronavirus emersi in casa Viola. Dopo i controlli di laboratorio effettuati ieri dalla Fiorentina, infatti, tre giocatori e tre persone dello staff tecnico sanitario sono risultate positive al Covid-19. Da quanto si apprende, tutte le sei persone risultate positive sono asintomatiche e stanno bene.

Questi casi seguono quelli precedenti, che hanno visto coinvolti i giocatori Vlahovic, Cutrone e Pezzella, il medico sociale Luca Pengue, il fisioterapista Stefano Dainelli e altre sette persone fra staff e dipendenti del club.

La società ha provveduto all'isolamento delle persone coinvolte mentre, per domani mattina, sono previste le visite mediche propedeutiche per il resto del gruppo, in vista dell'inizio dell'attività facoltativa al centro sportivo 'Davide Astori'.