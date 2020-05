Coronavirus e ripartenza, Confcommercio San Gimignano: "Soddisfatti delle misure prese del Comune"

“A conclusione della seduta odierna del Tavolo Permanente di Crisi, istituito dal 6 marzo tra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria, siamo soddisfatti dei risultati ottenuti in questi due mesi di confronto e dialogo”.

Lo dice il presidente di Confcommercio San Gimignano, Pierluigi Bartalini. “Il diretto contatto con i propri associati preoccupati e disorientati da questo insolito scenario, ha permesso a Confcommercio di farsi portavoce delle problematiche che il lockdown andava a generare sulle attività commerciali e turistiche del paese”.

“L'Amministrazione ha oggi presentato le decisioni della Giunta per aiutare le categorie colpite e sostenerle nella ripartenza economica – fa notare Bartalini - Sono state previste la sospensione dell'imposta sul suolo pubblico fino al 31 dicembre per attività in sede fissa e del 50% per ambulanti, artisti e edili con pagamento del periodo usufruito. Ed ancora, parcheggi gratuiti dalle ore 18 e per il resto della giornata 1 euro l’ora fino ad un max di 5 euro per le 24 ore per i mesi di giugno e luglio. Ed ancora, abbonamenti ai parcheggi per i non residenti prorogati per il periodo non usufruito, sospensione della tassa di soggiorno fino al 31 dicembre 2016, riduzione del 50% sul ticket dei bus turistici. L’amministrazione si impegna anche nella richiesta di deroghe e semplificazione alla Sovrintendenza e c’è un lavoro per la rimodulazione della Tari”.

Fonte: Confcommercio Siena - Ufficio stampa