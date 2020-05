Coronavirus, Lorenzi (Sgb Pisa): "Chi salvaguardia i piccoli Comuni?"

"Siamo preoccupati per le ripercussioni del Covid sui piccoli Comuni come quello di Buti e in assenza di aiuti reali da parte statali ci saranno ripercussioni negative sul personale e sui cittadini". A dirlo è Silvio Lorenzi, Delegato del Sindacato generale di base Pisa del Comune di Buti.

"E' arrivato il momento di rivedere tutte le normative che hanno bloccato le assunzioni nei piccoli comuni facendoci accumulare dei ritardi nelle dotazioni organiche con tanti posti vacanti. Serve cambiare le regole, porre fine ai patti di stabilità ma anche valorizzare le risorse paesaggistiche, naturali, turistiche e alimentari dei piccoli comuni che rappresentano il 54% del territorio nazionale. Servono fondi e soprattutto la volontà politica di non far morire i piccoli Comuni, che poi sono il cuore del nostro paese".