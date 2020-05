Investiti 10 milioni di euro all'Aeroporto di Pisa, Sindaco Conti: "Ci faremo trovare pronti dai turisti"

Il Sindaco di Pisa Michele Conti si è recato stamattina all’Aeroporto Galileo Galilei per un sopralluogo concordato con l’Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti S.p.a. Gina Giani.

«E’ stata l’occasione – dichiara il Sindaco Conti – per vedere l’avanzamento dei lavori di due opere importanti attualmente in corso nello scalo pisano: il Baggage Handling System, centro smistamento bagagli in partenza che viene ampliato e dotato delle apparecchiature di controllo di ultima generazione, così detto "Standard 3", come richiesto dall’Unione Europea; e il raccordo "Echo" che collega la pista al piazzale di sosta aeromobili, che è stato demolito e ricostruito con contestuale riqualifica di porzione del piazzale connesso al raccordo»

«Nei primi mesi del 2020 – ha concluso il Sindaco - Toscana Aeroporti ha investito quasi 10 milioni di euro nel Galilei: una notizia confortante in un periodo in cui tutto il sistema aeroportuale internazionale soffre gli effetti della crisi in corso. Il messaggio da Pisa è chiaro: appena sarà possibile, ci faremo trovare pronti ad accogliere i turisti italiani e stranieri che torneranno a visitare la nostra meravigliosa città».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa