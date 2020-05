Buongiorno oggi ringrazio Rita per la ricetta un primo piatto gustoso vegetariano ma molto nutriente, le Lasagne con carciofi e piselli. Rita è una nostra ascoltatrice ci segue da molti anni, è molto brava in cucina e spesso mi manda le sue ricette che sono sempre molto buone. La foto del piatto finito mi è stata concessa da Rita

Questi sono ingredienti di stagione soprattutto i carciofi che hanno molte proprietà tra cui quella di aiutare il fegato, eliminando tossine e favorendo la diuresi, per saperne di più:

www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/

Lasagne con piselli e carciofi

Ingredienti per una teglia da 30x20 cm

4/5 carciofi

150 gr di piselli

Uno spicchio di aglio

Prezzemolo

Mezzo litro di brodo vegetale

Sfoglie per la lasagna circa 21

Besciamella

Formaggio parmigiano grattugiato

Olio di oliva

Sale q.b.

Pepe q.b

Ingredienti per la besciamella:

1 litro di latte intero fresco

100 gr di burro

100 gr di farina 00

Noce moscata da grattugiare quanto basta

Sale fino

Preparazione del sugo

Pulite e tagliate i carciofi, fate un battuto fine di prezzemolo e aglio e poi mettete il tutto in un tegame con po' di olio di oliva. Aggiungete anche i piselli e mezzo litro di brodo vegetale e cuocete a fuoco basso tutto insieme, girate spesso e aggiustate di sale e pepe. Quando tutto sarà cotto e il brodo ritirato sarà pronto il sugo.

Preparazione besciamella

Scaldate il latte in un pentolino, in un'altra pentola sciogliere il burro a pezzetti a fuoco lento e appena sciolto toglietelo dal fuoco e oggiungetevi la farina setacciata, mescolate energicamente con la frusta per ottenere un composto senza grumi. Rimettete il pentolino sul fuoco per dorarlo leggermente. Quando il latte sarà caldo, aromatizzatelo con la noce moscata grattugiata e un pizzico di sale. A questo punto unitelo al composto di burro e farina, mescolate tutto con una frusta e fate addensare a fuoco lento, il composto deve risultare omogeneo e senza grumi. Cuocete la besciamella per circa 5-6 minuti sempre a fuoco basso fino a quando non sarà cremosa.

Passate alla composizione delle lasagne

In una teglia o pirofila da 30x20 cm distribuite un filo di besciamella su tutta la superficie, poi adagiate un primo strato di lasagne e versate di nuovo uno strato sottile di besciamella e uno di sugo ai carciofi e piselli e il parmigiano grattugiato su tutta la superficie e continuate in quest'ordine fino ad esaurimento degli ingredienti finendo con lo strato di besciamella e il formaggio grattugiato. Cuocere a forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 25 minuti. Le lasagne saranno pronte quando vedrete una leggera crosticina dorata in superficie, sfornate e lasciate un pochino intiepidere e portate in tavola.

Rita da Pontorme

