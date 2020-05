Buongiorno sono rimasta un po' indietro con l'aggiornamento del blog, durante questi due mesi di pandemia, perché sono rimasta a casa per più di 40 giorni. La rubrica non si è fermata sui canali della radio #radiolady e sui social come Facebook sul gruppo #cucinarechebontà, ma purtroppo ho avuto un po' di problemi per pubblicare sul blog, perché avevo solo il telefonino. Insomma era più lungo e complicato e per certi versi anche incompleto. Ma adesso rimedio subito a postare le ricette che mancavano.

Durante questi mesi, marzo e aprile, dove la maggior parte degli italiani sono rimasti a casa, per colpa del Covid 19, e dei decreti emanati dal ministero, dove ci si poteva spostare per lavoro, emergenze, salute, e per fare la spesa, con un certificato. Adesso siamo a maggio e l'emergenza è calata per numero di morti e contagi, ma non le misure di sicurezza che ogni cittadino deve adottare, limitazione sempre di uscite, molti negozi al dettaglio, parrucchieri, estetisti, operatori olistici, ristoranti, cinema, teatri, musei, sono ancora fermi. Obbligo di mascherine quando usciamo, guanti per fare la spesa, dispositivi di sicurezza da parte di aziende, negozi ecc.

Ritornando alla cucina molte persone che erano obbligate a stare a casa hanno provato a preparare il pane fatto in casa e per questo ho avuto due ricette a marzo una da parte della mia collega e amica Serena e dalla mia amica Ilenia.

Nella sua ricetta Serena utilizza due tipi di farina tra cui la Manitoba che è molto indicata per dolci, pizze, pane, per chiarire la differenza o di cosa si tratta vi rimando a questo link che spiega molto bene le sue proprietà e da dove viene:

www.tuttogreen.it/farina-manitoba-cose-e-in-cosa-e-diversa-dalle-altre-farine/

Pane bianco di Serena

Ingredienti

300 gr di farina Manitoba 200 gr di farina 00 1 cucchiaio di lievito Mastro fornaio circa mezza bustina di lievito di Paneangeli un cucchiaino e mezzo di sale un cucchiaino di zucchero 370 gr di acqua (pesatela in grammi) Preparazione In una ciotola mettete tutte le farine e i lieviti insieme e mescolate con la forchetta, poi aggiungete piano piano l'acqua. Fatto l'impasto, che resta molle si spolvera con la farina e si copre tutto con la pellicola trasparente e si lascia lievitare per tre ore. Si prepara una teglia con cartaforno. Mettete l'impasto in una spianatoia e allungate lo con le mani e fate una sorta di portafoglio piegando l'impasto come un lenzuolo da un verso e dall'altro, dividete in due i panetti, mettetelo sulla carta forno e infornate a 28 gradi per un'ora e mezza. Dopo toglieteli e dovranno essere raddoppiati di grandezza. Scaldate bene il forno a 250 gradi e rimettere il pane nella parte bassa a contatto con la base del forno per 12 minuti. Poi si sposta la teglia al centro e si cuoce per altri 6 minuti. Infine si abbassa la temperatura a 230 gradi per altri cinque minuti. Il vostro pane è pronto

Serena Franceschin

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

