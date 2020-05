Buongiorno sono rimasta un po' indietro con l'aggiornamento del blog, durante questi due mesi di pandemia, perché sono rimasta a casa per più di 40 giorni. La rubrica non si è fermata sui canali della radio #radiolady e sui social come Facebook sul gruppo #cucinarechebontà, ma purtroppo ho avuto un po' di problemi per pubblicare sul blog, perché avevo solo il telefonino. Insomma era più lungo e complicato e per certi versi anche incompleto. Ma adesso rimedio subito a postare le ricette che mancavano.

Durante questi mesi, marzo e aprile, dove la maggior parte degli italiani sono rimasti a casa, per colpa del Covid 19, e dei decreti emanati dal ministero, dove ci si poteva spostare per lavoro, emergenze, salute, e per fare la spesa, con un certificato. Adesso siamo a maggio e l'emergenza è calata per numero di morti e contagi, ma non le misure di sicurezza che ogni cittadino deve adottare, limitazione sempre di uscite, molti negozi al dettaglio, parrucchieri, estetisti, operatori olistici, ristoranti, cinema, teatri, musei, sono ancora fermi. Obbligo di mascherine quando usciamo, guanti per fare la spesa, dispositivi di sicurezza da parte di aziende, negozi ecc.

In questi giorni particolari molti di noi hanno cucinato più del solito e hanno sperimentato nuove ricette, in particolare come preparare il pane fatto in casa, e ringrazio la mia collega e amica Serena Franceschin, della quale ho già postato la ricetta, e di Ilenia, che mi hanno dato due ricette diverse per preparare il pane.

Ilenia ha preparato il pane integrale con semini di girasole, lino e sesamo.

Ho trovato due siti interessanti che spiegano molto bene la panificazione del pane:

www.newsfood.com/

blog.giallozafferano.it/follettopanettiere/

Pane integrale con semini di Ilenia

Ingredienti per mezzo chilo di pane

400 gr di farina integrale

100 gr di farina di grano Cappelli

350 gr di acqua

10 gr di lievito secco di birra o lievito madre

1 puntina di cucchiaino di zucchero di canna

Semini a piacere: girasole, lino, sesamo

Un goccio di olio

Preparazione

In una capiente ciotola mettete le farine con il lievito, l'acqua, che aggiungete poco alla volta e intanto mescolate con una forchetta, aggiungete la puntina di zucchero di canna per aiutare la lievitazione, incorporate anche i vari semini e amalgamate il tutto fino a farmare un pasto omogenea e morbido. Fate lievitare una prima volta lasciando a riposo l'impasto per circa due o tre ore. Poi una volta trascorso questo tempo, passate alla seconda lievitazione, lavorate l'impasto e formate la vostra pagnotta e sopra ci distribuite i semini di sesamo e lasciate riposare per almeno un'ora e mezzo prima di infornare. Per cuocere il pane scaldate il forno al massimo della temperatura e mettete una ciotola adatta per il forno riempita con un po' di acqua per una decina di minuti, poi togliere la ciotola e abbassate il forno a 180 gradi e mettete prima il pane nella teglia e lo fate cuocere per 35 minuti. Dopo lo togliere dalla teglia e lo mettete sulla griglia in modo che possa cuocere bene anche la parte di sotto, lo lasciate in forno per altri 15 minuti.Il pane dovrà cuocere in tutto 50 minuti.

Ilenia S. da Ponte a Elsa.

